В РПЦ рассказали, что нужно сделать в Дeнь пaмяти Кceнии Пeтepбуpгcкoй

6 июня — день памяти одной из самых известных и почитаемых русских святых Ксении Петербургской. Есть два дня её почитания — это 6 февраля, день её кончины, и 6 июня — день причисления к лику святых. Декан историко-филологического факультета ПСТГУ, иерей Андрей Постернак рассказал Life.ru о святой Блаженной и о том, как верующим почтить её память сегодня.

Ксения Петербургская родилась где-то в петровские времена — в первой половине XVIII века — и вышла замуж, но после ранней кончины супруга приняла на себя подвиг юродства. Юродство — это особое подвижничество, служение Богу, когда человек отвергает всё земное, что его окружает: одевается кое-как, питается неизвестно чем, может молиться круглосуточно, объясняет Постернак.

Икона святой Ксении Петербургской. Фото © Wikipedia / Иконописная мастерская Елеон

Также святая Блаженная Ксения по ночам строила часовню на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге — она стоит там по сей день, и в ней Блаженная была погребена. Сегодня это одно из особо почитаемых мест и мест паломничества. В дни почитания святой Ксении Пeтepбуpгcкoй там выстраиваются огромные очереди. По словам иерея, святая помогает в исцелении больных, а также является одной из покровительниц Санкт-Петербурга.

«В этот день, в первую очередь, те, кто имеет такую возможность, стараются помолиться. Те, кто живёт в Петербурге, приходят на Смоленское кладбище. Специально ничего не предписывается церковью в этот день, но так же, как мы почитаем других святых, в первую очередь мы должны обращаться к ним за молитвенной помощью, чтобы самим стать лучше и ближе к Богу», — говорит Постернак.