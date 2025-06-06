Движение поездов после схода тепловоза в Белгородской области восстановили
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В Белгородской области на участке Прохоровка — Беленихино полностью возобновлено железнодорожное сообщение после инцидента с резервным тепловозом, сошедшим с рельсов, сообщили в Юго-Восточной железной дороге.
«Движение поездов на перегоне Прохоровка — Беленихино в Белгородской области полностью восстановлено», — заявили в пресс-службе.
Напомним, ранее в Прохоровском районе Белгородской области произошёл сход тепловоза. Движение поездов было задержано на 2,5 часа. Выяснилось, что на участке было заложено СВУ. Обошлось без пострадавших.