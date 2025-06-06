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Регион
6 июня, 09:32

Движение поездов после схода тепловоза в Белгородской области восстановили

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maksim Safaniuk

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maksim Safaniuk

В Белгородской области на участке Прохоровка — Беленихино полностью возобновлено железнодорожное сообщение после инцидента с резервным тепловозом, сошедшим с рельсов, сообщили в Юго-Восточной железной дороге.

«Движение поездов на перегоне Прохоровка — Беленихино в Белгородской области полностью восстановлено», — заявили в пресс-службе.

В РЖД подтвердили сход резервного тепловоза в Белгородской области
В РЖД подтвердили сход резервного тепловоза в Белгородской области

Напомним, ранее в Прохоровском районе Белгородской области произошёл сход тепловоза. Движение поездов было задержано на 2,5 часа. Выяснилось, что на участке было заложено СВУ. Обошлось без пострадавших.

Оксана Попова
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