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6 июня, 13:26

Путин: Завершение нацпроектов 2024 года заметно улучшило жизни россиян

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что завершившиеся в 2024 году национальные проекты привели к ощутимым позитивным изменениям в жизни граждан, несмотря на внешние трудности. Об этом он сказал на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«По итогам предыдущего этапа нацпроектов, несмотря на непростые внешние условия, удалось добиться серьёзных улучшений в социальной и экономической сферах, повысить качество жизни российских семей. Это подтверждается и анализом Счётной палаты, которая детально оценила реализацию проектов с 2019 по 2024 годы», — подчеркнул глава государства.

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Путин также отметил, что стартовавшие в 2025 году новые нацпроекты играют ключевую роль в формировании будущего страны.

«Это инструменты, объединяющие усилия всех уровней власти, бизнеса, науки и гражданского общества для достижения стратегических национальных целей», — добавил президент.

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Напомним, что в начале этого года Путин поручил правительству доработать нацпроекты «Инфраструктура для жизни», «Эффективная транспортная система», «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодёжь и дети» с учётом необходимости включения в них разделов, содержащих мероприятия мастер-планов городов Дальневосточного федерального округа и опорных населённых пунктов Арктической зоны.

Марина Фещенко
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