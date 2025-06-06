Путин: Завершение нацпроектов 2024 года заметно улучшило жизни россиян

Президент России Владимир Путин заявил, что завершившиеся в 2024 году национальные проекты привели к ощутимым позитивным изменениям в жизни граждан, несмотря на внешние трудности. Об этом он сказал на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«По итогам предыдущего этапа нацпроектов, несмотря на непростые внешние условия, удалось добиться серьёзных улучшений в социальной и экономической сферах, повысить качество жизни российских семей. Это подтверждается и анализом Счётной палаты, которая детально оценила реализацию проектов с 2019 по 2024 годы», — подчеркнул глава государства.

Путин также отметил, что стартовавшие в 2025 году новые нацпроекты играют ключевую роль в формировании будущего страны.

«Это инструменты, объединяющие усилия всех уровней власти, бизнеса, науки и гражданского общества для достижения стратегических национальных целей», — добавил президент.