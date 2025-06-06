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Регион
6 июня, 16:51

Собянин сообщил о ликвидации пятого за вечер БПЛА, летевшего на Москву

Собянин: Пятый беспилотник сбит на подлёте к Москве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Пятый беспилотник сбит на подлёте к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На месте падения обломков в настоящее время работают специалисты экстренных служб.

«ПВО Минобороны уничтожило ещё один беспилотник, атаковавший Московский регион», — написал Собянин в телеграм-канале.

Тем временем ограничения на приём и выпуск самолётов снова ввели в московских аэропортах Домодедово и Жуковский.

Российская ПВО успешно отразила 16 вражеских БПЛА за два часа
Российская ПВО успешно отразила 16 вражеских БПЛА за два часа

До этого Собянин сообщил об уничтожении трёх летевших на Москву беспилотников. Вражеские объекты были сбиты средствами ПВО. Спустя несколько минут стало известно о четвёртом уничтоженном БПЛА под Москвой.

Наталья Демьянова
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