Собянин сообщил о ликвидации пятого за вечер БПЛА, летевшего на Москву
Собянин: Пятый беспилотник сбит на подлёте к Москве
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Пятый беспилотник сбит на подлёте к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На месте падения обломков в настоящее время работают специалисты экстренных служб.
«ПВО Минобороны уничтожило ещё один беспилотник, атаковавший Московский регион», — написал Собянин в телеграм-канале.
Тем временем ограничения на приём и выпуск самолётов снова ввели в московских аэропортах Домодедово и Жуковский.
До этого Собянин сообщил об уничтожении трёх летевших на Москву беспилотников. Вражеские объекты были сбиты средствами ПВО. Спустя несколько минут стало известно о четвёртом уничтоженном БПЛА под Москвой.