Собянин сообщил о ликвидации пятого за вечер БПЛА, летевшего на Москву

Пятый беспилотник сбит на подлёте к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На месте падения обломков в настоящее время работают специалисты экстренных служб.

«ПВО Минобороны уничтожило ещё один беспилотник, атаковавший Московский регион», — написал Собянин в телеграм-канале.