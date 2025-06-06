Напавший на полицейского в Москве американец вышел из психушки и уехал из России

Гражданин США Джозеф Татер, обвинённый в нападении на сотрудника полиции, покинул Россию, не дожидаясь апелляции. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах Ранее суд направил его на принудительное лечение, но медики признали, что удерживать его нет оснований.

«Татеру каким-то образом удалось выйти из медицинского учреждения, куда он был отправлен по решению Мещанского суда Москвы на принудительное лечение. В настоящее время местонахождение американца не установлено, он покинул РФ», — сказал собеседник агентства.