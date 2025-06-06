Напавший на полицейского в Москве американец вышел из психушки и уехал из России
ТАСС: Напавший на полицейского американец покинул РФ после лечения в психбольнице
Джозеф Татер. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
Гражданин США Джозеф Татер, обвинённый в нападении на сотрудника полиции, покинул Россию, не дожидаясь апелляции. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах Ранее суд направил его на принудительное лечение, но медики признали, что удерживать его нет оснований.
«Татеру каким-то образом удалось выйти из медицинского учреждения, куда он был отправлен по решению Мещанского суда Москвы на принудительное лечение. В настоящее время местонахождение американца не установлено, он покинул РФ», — сказал собеседник агентства.
Джозеф покинул территорию РФ после выписки из психиатрической клиники. Суд освободил его от уголовной ответственности, назначив принудительное лечение. Однако американец не стал дожидаться рассмотрения апелляции и был переведён на амбулаторное наблюдение. После этого он покинул клинику и уехал из страны.
Напомним, что Джозеф Татер был задержан в августе 2024 года после того, как устроил дебош и оказал сопротивление полицейским в Москве. По данным СК, он отказался предъявлять документы, а затем применил силу к сотруднику правоохранительных органов. В отношении американца возбудили дело по статье о насилии в отношении представителя власти. Позже суд освободил его от уголовной ответственности и направил на принудительное лечение в психиатрическую клинику.