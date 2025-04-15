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14 апреля, 21:25

Американца, напавшего в Москве на полицейского, освободили от наказания и отправили в психушку

Суд в Москве отправил на принудительное лечение американца Джозефа Татера

Джозеф Татер. Фото © ТАСС / EPA

Джозеф Татер. Фото © ТАСС / EPA

Мещанский районный суд Москвы направил на принудительное лечение американца Джозефа Татера, который напал на полицейского. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

«Мещанский районный суд города Москвы освободил Татера Джозефа от уголовной ответственности за совершённое им общественно опасное деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 318 УК РФ, и назначил ему принудительные меры медицинского характера», — говорится в сообщении.

Американцу предстоит пройти лечение в учреждении, которое оказывается психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа.

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Напомним, в ночь на 12 августа американец Джозеф Татер был доставлен в московский отдел полиции после инцидента в отеле, где ему отказали в заселении из-за отсутствия миграционной карты. В отделении он устроил потасовку и напал на полицейского, за что на него завели уголовное дело. Тогда Татера приговорили к 15 суткам ареста.

Никита Никонов
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