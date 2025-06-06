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6 июня, 18:43

Суд арестовал блогера Щепихина, которого похитили на Ярославском вокзале Москвы

Блогера Щепихина арестовали в Москве по обвинению в экстремизме

Арега Щепихин. Обложка © Суды общей юрисдикции города Москвы

Арега Щепихин. Обложка © Суды общей юрисдикции города Москвы

В Москве суд принял решение об аресте Арега Щепихина. Как сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции, блогеру избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении Щепихина под стражу. Он обвиняется по двум серьёзным статьям УК РФ: часть 2 статьи 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) и пункт «а» части 2 статьи 282 (возбуждение ненависти либо вражды с использованием СМИ или интернета).

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Ранее сообщалось, что в Москве шестерым фигурантам дела о похищении блогера и предпринимателя Щепихина были предъявлены обвинения. Напомним, вечером 3 июня в самом центре Москвы бизнес-коуча силой затолкали в багажник Mercedes — всё это происходило на глазах у прохожих. Причиной похищения, по версии СМИ, могли стать провокационные ролики, в которых блогер резко высказывался о мусульманах и называл себя «героем России».

Андрей Васильев
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