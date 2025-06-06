Суд арестовал блогера Щепихина, которого похитили на Ярославском вокзале Москвы

В Москве суд принял решение об аресте Арега Щепихина. Как сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции, блогеру избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении Щепихина под стражу. Он обвиняется по двум серьёзным статьям УК РФ: часть 2 статьи 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) и пункт «а» части 2 статьи 282 (возбуждение ненависти либо вражды с использованием СМИ или интернета).