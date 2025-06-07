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7 июня, 03:13

Родственники погибших украинских солдат вышли на протест в Киеве

«Северный ветер»: Протест родных солдат ВСУ в Киеве остался незамеченным

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Suburbanium

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Suburbanium

Родственники военнослужащих 92-й отдельной штурмовой бригады (ОШБр) Вооружённых сил Украины вышли на протест в столице Незалежной. Однако это осталось незамеченным и не вызвало резонанса. Об этом сообщает «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

«Родные и близкие уничтоженных солдат 92 ОШБр решили напомнить о своём существовании, выйдя на акцию протеста в Киеве. Какого-либо резонанса мероприятие не вызвало», — говорится в сообщении.

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Напомним, 21 мая родственники бойцов 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ протестовали на Украине. Участники митингов убеждены, что власти сознательно избегают выполнения их требований и не намерены возвращать солдат. Позднее близкие боевиков обеспокоились растущими потерями украинцев в Сумской, Курской и Белгородской областях.

Тимур Хингеев
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