Удары Вооружённых сил Украины по российским авиабазам стали причиной обострения текущей ситуации. При этом Киев не достиг желаемых результатов, сообщил профессор Чикагского университета Джеффри Сакс.

«Началась эскалация конфликта по вине Украины. Безответственность европейцев и украинцев в отсутствии желания прийти к разумному миру ничем хорошим не закончится», — сказал Сакс во время трансляции в соцсети Х.