Украинский прокурор пострадал в результате взрыва авто в Днепре

Прокурор Западной окружной прокуратуры Днепра (бывшего Днепропетровска) Юрий Коваль находился за рулём автомобиля, который был подорван накануне на востоке Украины. По предварительным данным, эпицентр взрыва находился под водительским местом. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Коваль, несмотря на полученные ожоги и резаные раны, смог самостоятельно выбраться из машины и отойти на безопасное расстояние. Неподалёку от места происшествия был найден смартфон, который, как утверждается, вёл видеосъемку и онлайн-трансляцию инцидента.

По данным, обнародованным областным полицейским управлением, взрыв транспортного средства произошёл вечером 6 июня. Пламя, охватившее автомобиль, было быстро потушено. Сведения о раненых не поступали.