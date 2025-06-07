Украинский прокурор пострадал в результате взрыва авто в Днепре
«Страна.ua»: В Днепре взорвана машина местного прокурора Коваля
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Прокурор Западной окружной прокуратуры Днепра (бывшего Днепропетровска) Юрий Коваль находился за рулём автомобиля, который был подорван накануне на востоке Украины. По предварительным данным, эпицентр взрыва находился под водительским местом. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
Коваль, несмотря на полученные ожоги и резаные раны, смог самостоятельно выбраться из машины и отойти на безопасное расстояние. Неподалёку от места происшествия был найден смартфон, который, как утверждается, вёл видеосъемку и онлайн-трансляцию инцидента.
По данным, обнародованным областным полицейским управлением, взрыв транспортного средства произошёл вечером 6 июня. Пламя, охватившее автомобиль, было быстро потушено. Сведения о раненых не поступали.
Это не первый взрыв автомобилей на Украине в последние дни. Напомним, что также накануне на территории села Донская Балка Одесской области произошёл подрыв автомобиля, используемого местным ТЦК. В результате трагедии один человек скончался. Позднее оказалось, что жертвой взрыва стал полковник из территориального центра комплектования Олег Номеровский.