«Зиговали ради хайпа»: В Волгодонске дети показали нацистское приветствие на фоне знамени Победы
В Волгодонске подростки показали нацистское приветствие возле знамени Победы
Обложка ©Shutterstock / FOTODOM / Grigorii Pisotsckii
В Волгодонске двое подростков сфотографировались, делая нацистский жест, на фоне Знамени Победы, сообщает «Рен-ТВ». Полиция выяснила, что на фото — 14-летняя девочка и 13-летний мальчик. Ранее у них не было проблем с законом, на учёте в полиции они не состояли.
«Вместе с родителями подростков доставили на допрос в полицию. Школьники заявили, что зиговали на фотографии ради хайпа», — рассказал собеседник издания.
По данным источника, подростки уже извинились за свой поступок. Сейчас правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Обнинске Калужской области двое несовершеннолетних сорвали георгиевскую ленту с фасада здания. После этого они осквернили символ. Правоохранительные органы оперативно установили личности несовершеннолетних вандалов. Не исключено, что теперь их и их родителей лишат гражданства.