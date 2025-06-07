«Зиговали ради хайпа»: В Волгодонске дети показали нацистское приветствие на фоне знамени Победы

В Волгодонске двое подростков сфотографировались, делая нацистский жест, на фоне Знамени Победы, сообщает «Рен-ТВ». Полиция выяснила, что на фото — 14-летняя девочка и 13-летний мальчик. Ранее у них не было проблем с законом, на учёте в полиции они не состояли.