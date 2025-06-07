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Регион
7 июня, 09:44

«Зиговали ради хайпа»: В Волгодонске дети показали нацистское приветствие на фоне знамени Победы

В Волгодонске подростки показали нацистское приветствие возле знамени Победы

Обложка ©Shutterstock / FOTODOM / Grigorii Pisotsckii

Обложка ©Shutterstock / FOTODOM / Grigorii Pisotsckii

В Волгодонске двое подростков сфотографировались, делая нацистский жест, на фоне Знамени Победы, сообщает «Рен-ТВ». Полиция выяснила, что на фото — 14-летняя девочка и 13-летний мальчик. Ранее у них не было проблем с законом, на учёте в полиции они не состояли.

«Вместе с родителями подростков доставили на допрос в полицию. Школьники заявили, что зиговали на фотографии ради хайпа», — рассказал собеседник издания.

По данным источника, подростки уже извинились за свой поступок. Сейчас правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Против стримера, плюнувшего в георгиевскую ленту, возбудили уголовное дело
Против стримера, плюнувшего в георгиевскую ленту, возбудили уголовное дело

Ранее Life.ru рассказывал, что в Обнинске Калужской области двое несовершеннолетних сорвали георгиевскую ленту с фасада здания. После этого они осквернили символ. Правоохранительные органы оперативно установили личности несовершеннолетних вандалов. Не исключено, что теперь их и их родителей лишат гражданства.

Александра Мышляева
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