Делегация РФ заранее довела до Киева предложения по обмену погибшими и пленными

Россия заранее направила украинской стороне предложения по обмену военнопленными и передаче тел погибших, а также отправила сотрудников контактной группы на белорусско-украинскую границу. Об этом заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

«После возвращения в Москву незамедлительно приступили к подготовке мероприятий по передаче тел погибших и обмену пленными. Заблаговременно довели наши предложения на этот счёт до украинской стороны и были готовы начать передачу тел погибших уже на этой неделе», — сказал он.