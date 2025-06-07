Делегация РФ заранее довела до Киева предложения по обмену погибшими и пленными
Фомин: РФ заблаговременно довела до Украины предложения по обмену пленными
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Россия заранее направила украинской стороне предложения по обмену военнопленными и передаче тел погибших, а также отправила сотрудников контактной группы на белорусско-украинскую границу. Об этом заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.
«После возвращения в Москву незамедлительно приступили к подготовке мероприятий по передаче тел погибших и обмену пленными. Заблаговременно довели наши предложения на этот счёт до украинской стороны и были готовы начать передачу тел погибших уже на этой неделе», — сказал он.
По словам Фомина, РФ направила специалистов на границу, чтобы согласовать технические вопросы обмена на месте, который в итоге был сорван украинской стороной.
Напомним, что процедура передачи тел погибших украинских военных и обмена пленными была неожиданно отложена по инициативе Киева. Хотя первая партия останков уже находилась на месте обмена, украинская сторона отказалась их забирать, проигнорировав встречу и не отправив своих делегатов. В результате рефрижераторы с телами, предназначенными для Украины, так и остались стоять в Брянской области.