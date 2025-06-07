Минобороны РФ рассчитывает, что Киев в ближайшее время сможет возобновить обмен

Российская сторона ожидает, что в ближайшее время Украина предпримет шаги для осуществления обмена в рамках стамбульских договорённостей. Об этом заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

«Рассчитываем, что в ближайшее время власти Украины смогут принять необходимые решения. В свою очередь, подтверждаем готовность выполнить все имеющиеся договорённости, как это всегда делает российская сторона», — сказал он.