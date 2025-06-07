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Регион
7 июня, 15:05

Минобороны РФ рассчитывает, что Киев в ближайшее время сможет возобновить обмен

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Российская сторона ожидает, что в ближайшее время Украина предпримет шаги для осуществления обмена в рамках стамбульских договорённостей. Об этом заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

Заявление заместителя Министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина. © Telegram / Минобороны России

«Рассчитываем, что в ближайшее время власти Украины смогут принять необходимые решения. В свою очередь, подтверждаем готовность выполнить все имеющиеся договорённости, как это всегда делает российская сторона», — сказал он.

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Напомним, что процедура передачи тел погибших украинских военных и обмена пленными была неожиданно отложена по инициативе Киева. Хотя первая партия останков уже находилась на месте обмена, украинская сторона отказалась их забирать, проигнорировав встречу и не отправив своих делегатов. В результате рефрижераторы с телами, предназначенными для Украины, так и остались стоять в Брянской области.

Мария Любицкая
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