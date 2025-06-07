Минобороны РФ рассчитывает, что Киев в ближайшее время сможет возобновить обмен
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Российская сторона ожидает, что в ближайшее время Украина предпримет шаги для осуществления обмена в рамках стамбульских договорённостей. Об этом заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.
Заявление заместителя Министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина. © Telegram / Минобороны России
«Рассчитываем, что в ближайшее время власти Украины смогут принять необходимые решения. В свою очередь, подтверждаем готовность выполнить все имеющиеся договорённости, как это всегда делает российская сторона», — сказал он.
Напомним, что процедура передачи тел погибших украинских военных и обмена пленными была неожиданно отложена по инициативе Киева. Хотя первая партия останков уже находилась на месте обмена, украинская сторона отказалась их забирать, проигнорировав встречу и не отправив своих делегатов. В результате рефрижераторы с телами, предназначенными для Украины, так и остались стоять в Брянской области.