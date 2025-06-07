«Сигнал об огромных потерях»: В США рассказали, почему Киев не забрал тела солдат ВСУ
Вароли: Возвращение погибших солдат ВСУ подорвёт доверие к украинским сводкам
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По мнению американского журналиста Джон Вароли, принятие тел погибших вынудит Киев признать реальные цифры потерь, что может повлиять на восприятие Западом ситуации на фронте. Об этом он сообщил в интервью RT.
«Если Киев примет эти шесть тысяч тел, фактически признав, что эти солдаты погибли в бою, то это пошлёт сигнал многим людям, что украинские потери огромны», — отметил журналист.
Кроме того, Вароли указал, что в случае официального возвращения останков Украина будет обязана производить выплаты родственникам, что исключит возможность скрытого хищения этих средств.
6 июня Россия начала гуманитарную акцию по передаче Украине более шести тысяч тел погибших военнослужащих, а также по обмену тяжелораненых, больных и молодых военнопленных. Однако, как сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский, украинская сторона неожиданно отложила приём останков. Первая партия из 1212 тел была доставлена в рефрижераторах в зону обмена, но переговорщики от Киева на встречу не прибыли.