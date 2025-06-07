Ж/д катастрофа в Брянской области
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 июня, 16:14

«Сигнал об огромных потерях»: В США рассказали, почему Киев не забрал тела солдат ВСУ

Вароли: Возвращение погибших солдат ВСУ подорвёт доверие к украинским сводкам

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Madonova

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Madonova

По мнению американского журналиста Джон Вароли, принятие тел погибших вынудит Киев признать реальные цифры потерь, что может повлиять на восприятие Западом ситуации на фронте. Об этом он сообщил в интервью RT.

«Если Киев примет эти шесть тысяч тел, фактически признав, что эти солдаты погибли в бою, то это пошлёт сигнал многим людям, что украинские потери огромны», — отметил журналист.

Кроме того, Вароли указал, что в случае официального возвращения останков Украина будет обязана производить выплаты родственникам, что исключит возможность скрытого хищения этих средств.

«Редкий цинизм»: В Госдуме высказались о переносе Киевом обмена телами погибших
«Редкий цинизм»: В Госдуме высказались о переносе Киевом обмена телами погибших

6 июня Россия начала гуманитарную акцию по передаче Украине более шести тысяч тел погибших военнослужащих, а также по обмену тяжелораненых, больных и молодых военнопленных. Однако, как сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский, украинская сторона неожиданно отложила приём останков. Первая партия из 1212 тел была доставлена в рефрижераторах в зону обмена, но переговорщики от Киева на встречу не прибыли.

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar