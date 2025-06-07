По мнению американского журналиста Джон Вароли, принятие тел погибших вынудит Киев признать реальные цифры потерь, что может повлиять на восприятие Западом ситуации на фронте. Об этом он сообщил в интервью RT.

«Если Киев примет эти шесть тысяч тел, фактически признав, что эти солдаты погибли в бою, то это пошлёт сигнал многим людям, что украинские потери огромны», — отметил журналист.