В Британии сорвана попытка теракта против королевской гвардии Карла III
The Sun: В Британии предотвратили теракт против гвардии короля Карла III
Король Карла III. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Heide Pinkall
Правоохранители Великобритании задержали подозреваемого в подготовке теракта против военнослужащих, охраняющих короля Карла III. Инцидент произошёл неподалёку от резиденции монарха. Об сообщила газета The Sun со ссылкой на источники.
«Полицейские сорвали предполагаемую террористическую атаку против военнослужащих, охраняющих короля Карла», — говорится в материале.
На прошлой неделе в городе Слау был арестован молодой человек по подозрению в хранении оружия, предназначенного для нападения и поджога. Впоследствии ему были предъявлены обвинения в подготовке террористических актов. Следствие полагает, что он действовал в одиночку. В связи с этим, в течение двух дней военнослужащим Колдстримской гвардии, дислоцированным недалеко от Виндзорского замка, было запрещено покидать казармы в военной форме.
Ранее сообщалось, что Карл III попал в больницу из-за «побочных эффектов» от лечения онкологии. Кстати, английские СМИ до этого выяснили, что монарх составил целый список требований для своего сына Уильяма, который взойдёт на престол после его смерти.