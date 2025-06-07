Несколько взрывов от работы ПВО прогремели над Новомосковском Тульской области
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic
В городе Новомосковск Тульской области прогремела серия взрывов. Как сообщает телеграм-канал SHOT, местные жители услышали от трёх до пяти громких хлопков, а в небе были замечены яркие вспышки.
По предварительной информации, в регионе сработала система противовоздушной обороны. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев объявил об угрозе атаки беспилотников. Власти призывают граждан сохранять спокойствие и следовать инструкциям экстренных служб. Ситуация находится под контролем.
Взрывы над Новомосковском Тульской области. Видео © SHOT
Ранее сообщалось, что в результате атаки беспилотников Вооружённых сил Украины в Белгородской области пострадали четыре человека. Об этом информировал губернатор региона Вячеслав Гладков. Кроме того, удар БПЛА самолётного типа был нанесён по зданию суда в Белгороде.