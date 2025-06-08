Ж/д катастрофа в Брянской области
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 июня, 12:05

Удар украинской противокорабельной ракеты «Нептун» отражён над Чёрным морем

МО: Украинская управляемая ракета «Нептун-МД» сбита над акваторией Чёрного моря

Обложка © Минобороны России

Обложка © Минобороны России

Российские военные сегодня, 8 июня, сбили украинскую управляемую ракету «Нептун-МД» над акваторией Чёрного моря,. Об этом доложили в Минобороны РФ.

В ведомстве добавили, что силы ПВО с 11:40 до 14:00 мск уничтожили четыре украинских беспилотника над регионами России – Белгородской, Курской, Московской областями и Крымом.

Ранее Life.ru рассказывал, что украинские ВС атаковали химпредприятие «Азот» в Тульской области. В ходе налёта дронов пострадали два человека. А в Орловской области во время атаки беспилотников ВСУ был повреждён газопровод.

Россия за время СВО сбила 663 самолёта и 62 тысячи беспилотников ВСУ
Россия за время СВО сбила 663 самолёта и 62 тысячи беспилотников ВСУ
Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
  • Крым, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar