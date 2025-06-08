Удар украинской противокорабельной ракеты «Нептун» отражён над Чёрным морем

Российские военные сегодня, 8 июня, сбили украинскую управляемую ракету «Нептун-МД» над акваторией Чёрного моря,. Об этом доложили в Минобороны РФ.

В ведомстве добавили, что силы ПВО с 11:40 до 14:00 мск уничтожили четыре украинских беспилотника над регионами России – Белгородской, Курской, Московской областями и Крымом.