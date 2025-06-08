Удар украинской противокорабельной ракеты «Нептун» отражён над Чёрным морем
МО: Украинская управляемая ракета «Нептун-МД» сбита над акваторией Чёрного моря
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Российские военные сегодня, 8 июня, сбили украинскую управляемую ракету «Нептун-МД» над акваторией Чёрного моря,. Об этом доложили в Минобороны РФ.
В ведомстве добавили, что силы ПВО с 11:40 до 14:00 мск уничтожили четыре украинских беспилотника над регионами России – Белгородской, Курской, Московской областями и Крымом.
Ранее Life.ru рассказывал, что украинские ВС атаковали химпредприятие «Азот» в Тульской области. В ходе налёта дронов пострадали два человека. А в Орловской области во время атаки беспилотников ВСУ был повреждён газопровод.