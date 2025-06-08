Москва провалится в «тропическую ночь» после урагана с громом и молнией

Москвичей после дневного урагана с громом и молнией ждёт жаркая «тропическая ночь» с 8 на 9 июня, температура воздуха не опустится ниже +18-20 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. При этом в центре столицы будет ещё теплее – до +21-23 градусов.

«Ночь на понедельник прогнозируется очень тёплой. Она будет просто тропической», — отметил он в беседе с ТАCC.

По прогнозу метеоролога, аномально жаркая погода сохранится и в понедельник, когда ожидается до +30 градусов, что на 5 градусов выше нормы.