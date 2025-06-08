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8 июня, 14:22

Москва провалится в «тропическую ночь» после урагана с громом и молнией

Синоптик Вильфанд: Ночь на 9 июня в Москве будет тропической

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Москвичей после дневного урагана с громом и молнией ждёт жаркая «тропическая ночь» с 8 на 9 июня, температура воздуха не опустится ниже +18-20 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. При этом в центре столицы будет ещё теплее – до +21-23 градусов.

«Ночь на понедельник прогнозируется очень тёплой. Она будет просто тропической», — отметил он в беседе с ТАCC.

По прогнозу метеоролога, аномально жаркая погода сохранится и в понедельник, когда ожидается до +30 градусов, что на 5 градусов выше нормы.

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Ранее Life.ru подготовил для вас точный прогноз на июнь 2025 года. Редакции стало известно, какая погода накроет Москву и область в первый летний месяц и стоило ли всё-таки убирать тёмные свитера на верхнюю полку. Ознакомиться с точным прогнозом, который ждёт нас, в том числе и на предстоящих праздниках можно в нашем материале.

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Наталья Афонина
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