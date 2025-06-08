Аэропорт Внуково возобновил штатную работу после перебоя из-за урагана

Московский аэропорт Внуково возобновил штатный режим работы, несмотря на ухудшение погодных условий в столице. Из-за неблагоприятных метеоусловий четыре авиарейса были вынуждены изменить маршрут и направиться на запасные аэродромы. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

«Международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме. Из-за сложных метеоусловий (гроза, порывы ветра до 25 м/с) четыре рейса в районе 18:00 мск были перенаправлены на запасные аэродромы. На данный момент все службы аэропорта функционируют бесперебойно, обеспечивая вылет рейсов по расписанию», — отметили там.