В аэропорту Внуково рассказали о повреждении кровли после сильного ливня
Обложка © Telegram / Агентство «Москва»
Сильная непогода в Москве привела к сбоям в работе аэропорта Внуково. Три рейса — один из Санкт-Петербурга и два из Стамбула — были перенаправлены на запасной аэродром Домодедово, а рейс из Тюмени принял решение о посадке в нижегородском аэропорту Стригино.
Во Внуково вода затекает в терминал через повреждённую крышу. Видео © VK / Подслушано во Внуково
«В связи с неблагоприятными погодными условиями, включая сильный ливень, град и шквалистый ветер, в аэропорту Внуково произошли повреждения кровли, что привело к подтоплению внутри терминала. <…> В расписание некоторых рейсов внесены изменения», — сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Там добавили, что задействованы все ресурсы для устранения последствий непогоды. Службы аэропорта переведены на усиленный режим работы.
Напомним, что Москва сегодня оказалась во власти сильного шторма, очевидцы выкладывали видео с мрачным грозовым фронтом над столицей, а одна из молний ударила в Останкинскую башню. Синоптик предупредил, что после погодного буйства в городе наступит «тропическая ночь».