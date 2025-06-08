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8 июня, 16:21

В аэропорту Внуково рассказали о повреждении кровли после сильного ливня

Обложка © Telegram / Агентство «Москва»

Обложка © Telegram / Агентство «Москва»

Сильная непогода в Москве привела к сбоям в работе аэропорта Внуково. Три рейса — один из Санкт-Петербурга и два из Стамбула — были перенаправлены на запасной аэродром Домодедово, а рейс из Тюмени принял решение о посадке в нижегородском аэропорту Стригино.

Во Внуково вода затекает в терминал через повреждённую крышу. Видео © VK / Подслушано во Внуково

«В связи с неблагоприятными погодными условиями, включая сильный ливень, град и шквалистый ветер, в аэропорту Внуково произошли повреждения кровли, что привело к подтоплению внутри терминала. <…> В расписание некоторых рейсов внесены изменения», — сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Там добавили, что задействованы все ресурсы для устранения последствий непогоды. Службы аэропорта переведены на усиленный режим работы.

Потоп парализовал работу терминала А во Внуково
Потоп парализовал работу терминала А во Внуково

Напомним, что Москва сегодня оказалась во власти сильного шторма, очевидцы выкладывали видео с мрачным грозовым фронтом над столицей, а одна из молний ударила в Останкинскую башню. Синоптик предупредил, что после погодного буйства в городе наступит «тропическая ночь».

Юрий Лысенко
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