В аэропорту Внуково рассказали о повреждении кровли после сильного ливня

Сильная непогода в Москве привела к сбоям в работе аэропорта Внуково. Три рейса — один из Санкт-Петербурга и два из Стамбула — были перенаправлены на запасной аэродром Домодедово, а рейс из Тюмени принял решение о посадке в нижегородском аэропорту Стригино.