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8 июня, 20:14

ЦАХАЛ сообщил об обнаружении тела главы военного крыла ХАМАС Синвара

Документы ликвидированных военных. Обложка © ЦАХАЛ

Документы ликвидированных военных. Обложка © ЦАХАЛ

Армия обороны Израиля обнаружила тело ликвидированного Мухаммеда Синвара, который возглавлял военное крыло палестинского движения ХАМАС. Тело нашли в туннеле под больницей на юге сектора Газа.

«Тело Мухаммеда Синвара находилось в подземном туннеле под Европейской больницей в Хан-Юнисе»,сообщил армейский пресс-центр.

Тело ликвидированного Мухаммеда Синвара. Видео © ЦАХАЛ

Синвара ликвидировали 13 мая 2025 года в Рафахе вместе с командиром бригады ХАМАС Мухаммедом Шабаной. Они скрывались в подземном командно-штабном комплексе, где в настоящее время работает ЦАХАЛ.

«При обысках туннеля нашли предметы, принадлежащие Синвару и Шабане. Личности других найденных террористов устанавливают», — добавили военные.

Армейская пресс-служба также опубликовала видеообращение пресс-секретаря ЦАХАЛ, бригадного генерала Эфи Дефрина из туннеля. На видео показали большие суммы наличных денег, найденных в туннеле. Утверждается, что эти деньги предназначались для террористических действий.

Нетаньяху подтвердил ликвидацию лидера ХАМАС в Газе Мухаммеда Синвара
Нетаньяху подтвердил ликвидацию лидера ХАМАС в Газе Мухаммеда Синвара

Мухаммед Синвар был братом Яхьи Синвара, бывшего лидера ХАМАС, которого ликвидировали израильские силы в октябре 2024 года на юге сектора. От вражеского дрона он попытался отбиться предметом, похожим на палку. После этого Яхья был убит снайпером.

Лия Мурадьян
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