В Горно-Алтайске вспыхнула кровля гимназии

Пожар удалось локализовать на площади 1 000 м². По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают более 60 специалистов и 18 единиц техники.

А ранее на заводе «Русский продукт» в Москве в результате пожара погибли два человека. Возгорание вспыхнуло в производственном цехе на Пермской улице, где огнём было охвачено 30 квадратных метров. Предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание проводки. В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническая и судебно-медицинская.