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9 июня, 00:12

В Горно-Алтайске вспыхнула кровля гимназии

Спасатели МЧС ликвидируют возгорание в гимназии №3 в Горно-Алтайске

Сотрудники МЧС России ликвидируют возгорание в гимназии №3 Горно-Алтайска. По данным ведомства, на улице Больничная загорелась кровля здания.

В Горно-Алтайске горит гимназия. Видео © Telegram / МЧС Республики Алтай

Пожар удалось локализовать на площади 1 000 м². По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают более 60 специалистов и 18 единиц техники.

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А ранее на заводе «Русский продукт» в Москве в результате пожара погибли два человека. Возгорание вспыхнуло в производственном цехе на Пермской улице, где огнём было охвачено 30 квадратных метров. Предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание проводки. В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническая и судебно-медицинская.

Обложка © Telegram / МЧС Республики Алтай

Артём Гапоненко
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