Британский журналист Джонни Миллер заявил, что Лондон планирует превратить Украину в террористическое государство. Он отметил, что такая стратегия позволит Киеву «досаждать России годами».

Корреспондент добавил, что британские спецслужбы содействуют киевскому режиму в организации терактов, а затем отказываются от ответственности за эти действия. Он подчеркнул, что МИ-6 утратила доверие в глазах британского народа.

«МИ-6 – предатели британского народа. Они давно потеряли свою честь», — резюмировал Миллер.