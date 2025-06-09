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9 июня, 05:03

Война без конца: Британские спецслужбы готовят Киев к долгосрочным атакам

Журналист Миллер: Лондон хочет превратить Украину в террористическое государство

Обложка © unsplash.com / Mike Benna

Обложка © unsplash.com / Mike Benna

Британский журналист Джонни Миллер заявил, что Лондон планирует превратить Украину в террористическое государство. Он отметил, что такая стратегия позволит Киеву «досаждать России годами».

Корреспондент добавил, что британские спецслужбы содействуют киевскому режиму в организации терактов, а затем отказываются от ответственности за эти действия. Он подчеркнул, что МИ-6 утратила доверие в глазах британского народа.

«МИ-6 – предатели британского народа. Они давно потеряли свою честь», — резюмировал Миллер.

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Ранее журналист заявил, что помощь киевскому режиму делает Британию беднее. Власти Соединённого Королевства сознательно подрывают экономику государства, стараясь поддержать Киев в конфликте с Россией. По словам посла РФ в Лондоне Андрея Келина, Великобритания истощила свои запасы оружия из-за поставок Украине.

Юния Ларсон
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