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Регион
9 июня, 05:16

Протестующие в Сан-Франциско начали носить флаги СССР

В Сан-Франциско продолжаются протесты. Участники акций, выступающие против миграционных рейдов и высылки нелегальных иммигрантов, начали демонстрировать флаги Советского Союза.

Сан-Франциско. Видео © Х / AnthonyCabassa_

Символика СССР стала неожиданным элементом американских протестов, продолжающихся все выходные.

«Отличная работа»: Трамп оценил разгон протестующих в Лос-Анджелесе газом и стрельбой
«Отличная работа»: Трамп оценил разгон протестующих в Лос-Анджелесе газом и стрельбой

Ранее администрация президента США Дональда Трампа была вынуждена направить военнослужащих нацгвардии в Лос-Анджелес для контроля над ситуацией, которая переросла в настоящий хаос. Протестующие, недовольные действиями иммиграционной службы, перекрывают дороги, поджигают мусорные баки и автомобили.

Обложка © Х / AnthonyCabassa_

Юния Ларсон
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