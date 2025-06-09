Протестующие в Сан-Франциско начали носить флаги СССР
В Сан-Франциско продолжаются протесты. Участники акций, выступающие против миграционных рейдов и высылки нелегальных иммигрантов, начали демонстрировать флаги Советского Союза.
Сан-Франциско. Видео © Х / AnthonyCabassa_
Символика СССР стала неожиданным элементом американских протестов, продолжающихся все выходные.
Ранее администрация президента США Дональда Трампа была вынуждена направить военнослужащих нацгвардии в Лос-Анджелес для контроля над ситуацией, которая переросла в настоящий хаос. Протестующие, недовольные действиями иммиграционной службы, перекрывают дороги, поджигают мусорные баки и автомобили.
Обложка © Х / AnthonyCabassa_