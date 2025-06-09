НАТО больше не пытается скрывать свою истинную природу и теперь открыто выступает как инструмент агрессии и конфронтации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля прокомментировал обсуждаемое увеличение возможностей ПВО альянса на 400%.

«Сейчас Североатлантический альянс, сбросив все маски, всячески демонстрирует свою сущность как инструмента агрессии и конфронтации. Именно таким инструментом является Североатлантический альянс. Это не инструмент поддержания стабильности и безопасности на континенте», — указал представитель Кремля.

По словам пресс-секретаря главы государства, этот созданный для конфронтации инструмент какое-то время скрывал свою сущность, но теперь показывает её наяву.

Напомним, генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянсу нужно увеличить число систем противовоздушной (ПВО) и противоракетной (ПРО) обороны для создания «щита от России». Для поддержания надёжной обороны военно-политического блока необходимо увеличение систем ПВО и ПРО на 400%, считает политик.