Стало известно об ударе по системе принятия решений на Украине

9 июня Россия провела атаку на систему принятия решений Киева, об этом заявил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он объяснил, что ВСУ переоборудовали бывшие запасные командные пункты в Ровенской области в запасные пункты президента и главнокомандующего армией. По объектам в этом регионе сегодня и были нанесены «удары возмездия» ВС РФ.