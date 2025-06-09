Стало известно об ударе по системе принятия решений на Украине
Матвийчук: ВС России нанесли удар по системе принятия решений на Украине
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9 июня Россия провела атаку на систему принятия решений Киева, об этом заявил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он объяснил, что ВСУ переоборудовали бывшие запасные командные пункты в Ровенской области в запасные пункты президента и главнокомандующего армией. По объектам в этом регионе сегодня и были нанесены «удары возмездия» ВС РФ.
«На сегодняшний день это запасной пункт президента, главнокомандующего и тому подобное. Я полагаю, что это идёт атака именно на систему принятия решений, систему управления войсками, которую мы решили вывести из строя», — прокомментировал Матвийчук в разговоре с «Лентой.ру».
Напомним, 9 июня российская армия возобновила нанесение массированных ударов с применением ракет и беспилотных летательных аппаратов по территории Украины. В частности, атаке дронов подверглась Ровенская область, включая районы городов Ровно и Дубно. Позже МО РФ официально подтвердило, что «удар возмездия» пришёлся по аэродрому ВСУ в Ровненской области.