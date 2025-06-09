Ж/д катастрофа в Брянской области
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 июня, 11:43

Стало известно об ударе по системе принятия решений на Украине

Матвийчук: ВС России нанесли удар по системе принятия решений на Украине

Обложка © Midjourney/Life.ru

Обложка © Midjourney/Life.ru

9 июня Россия провела атаку на систему принятия решений Киева, об этом заявил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он объяснил, что ВСУ переоборудовали бывшие запасные командные пункты в Ровенской области в запасные пункты президента и главнокомандующего армией. По объектам в этом регионе сегодня и были нанесены «удары возмездия» ВС РФ.

«На сегодняшний день это запасной пункт президента, главнокомандующего и тому подобное. Я полагаю, что это идёт атака именно на систему принятия решений, систему управления войсками, которую мы решили вывести из строя», — прокомментировал Матвийчук в разговоре с «Лентой.ру».

«Бросок на юг»: Полковник объяснил, какие возможности есть у ВС РФ после захода в Днепропетровскую область
«Бросок на юг»: Полковник объяснил, какие возможности есть у ВС РФ после захода в Днепропетровскую область

Напомним, 9 июня российская армия возобновила нанесение массированных ударов с применением ракет и беспилотных летательных аппаратов по территории Украины. В частности, атаке дронов подверглась Ровенская область, включая районы городов Ровно и Дубно. Позже МО РФ официально подтвердило, что «удар возмездия» пришёлся по аэродрому ВСУ в Ровненской области.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar