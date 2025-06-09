Лавров обвинил Лондон в организации украинских терактов в России
Лавров: Киев не мог бы организовать теракты в РФ без помощи Лондона
Сергей Лавров. Обложка © Life.ru
Украина не смогла бы устраивать теракты на российской территории без помощи Британии. Лондон совершенно точно является пособником Киева в этой деятельности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления на «Форуме будущего — 2050».
Министр привёл в пример события в Курской области — где украинские нацисты зверствовали без тормозов, хотя там ни о каких военных объектах речь и не шла. Дипломат напомнил, что президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства чётко обозначил отношение Москвы к киевскому режиму и именно из этого Россия и будет исходить.
«Угрозы эти достаточно серьезные. Очевидно, что [это] делается всё украинской стороной, но она была бы беспомощной без поддержки англичан. Хотя кто знает, может быть, там по инерции ещё и спецслужбы США участвуют, но британцы — 100 процентов», — пояснил Лавров.
Глава МИД подтвердил, что риски новых терактов Киева возрастают и Москва будет делать всё, чтобы подавить эту угрозу. Соответствующие меры будут приниматься по линиям ФСБ, МВД, Росгвардии и других спецслужб. Граждане тоже должны проявлять повышенную бдительность для борьбы с угрозой.
Напомним, в ночь на 1 июня агенты Киева подорвали автомобильный мост на железной дорогой в Брянской области. Конструкция обрушилась, когда под ним шёл пассажирский поезд. Теракт унёс жизни семи человек, пострадали более 100. Другой подрыв произошёл в Курской области, где, к счастью, никто не погиб. А ещё в тот же день российские военные аэродромы в пяти субъектах РФ подверглись атаке украинских БПЛА.