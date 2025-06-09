Украина не смогла бы устраивать теракты на российской территории без помощи Британии. Лондон совершенно точно является пособником Киева в этой деятельности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления на «Форуме будущего — 2050».

Министр привёл в пример события в Курской области — где украинские нацисты зверствовали без тормозов, хотя там ни о каких военных объектах речь и не шла. Дипломат напомнил, что президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства чётко обозначил отношение Москвы к киевскому режиму и именно из этого Россия и будет исходить.

«Угрозы эти достаточно серьезные. Очевидно, что [это] делается всё украинской стороной, но она была бы беспомощной без поддержки англичан. Хотя кто знает, может быть, там по инерции ещё и спецслужбы США участвуют, но британцы — 100 процентов», — пояснил Лавров.