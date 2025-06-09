В США домашняя зебра прониклась философией Марти из «Мадагаскара» и сбежала от хозяев

После девяти дней вольной жизни зебра по кличке Эд, ставшая интернет-мемом, была поймана в штате Теннесси. Как сообщил местный офис шерифа, для поимки животного пришлось задействовать вертолёт — зебру аккуратно транспортировали в специальном трейлере, подвешенном на тросах.

В США сбежавшую домашнюю зебру вернули хозяевам на вертолёте. Видео © Х / Jaxie Pidgeon

История побега началась 1 июня. За время своих приключений зебра превратилась в звезду соцсетей: пользователи создавали вирусные мемы, где зебра Эд завтракала вафлями в закусочной и «голосовала» на обочине.