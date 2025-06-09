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9 июня, 20:16

В США домашняя зебра прониклась философией Марти из «Мадагаскара» и сбежала от хозяев

В США сбежавшую домашнюю зебру вернули хозяевам на вертолёте

После девяти дней вольной жизни зебра по кличке Эд, ставшая интернет-мемом, была поймана в штате Теннесси. Как сообщил местный офис шерифа, для поимки животного пришлось задействовать вертолёт — зебру аккуратно транспортировали в специальном трейлере, подвешенном на тросах.

В США сбежавшую домашнюю зебру вернули хозяевам на вертолёте. Видео © Х / Jaxie Pidgeon

История побега началась 1 июня. За время своих приключений зебра превратилась в звезду соцсетей: пользователи создавали вирусные мемы, где зебра Эд завтракала вафлями в закусочной и «голосовала» на обочине.

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Ранее поймали беглого «‎русского» кенгуру по кличке Сидней. Ради выхода на волю он перемахнул естественный барьер из камней и веток в Ростовском зоопарке. Во время своего путешествия животное успело встретиться с рыбаками.

Обложка © Х / Jaxie Pidgeon

Артём Гапоненко
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