В США домашняя зебра прониклась философией Марти из «Мадагаскара» и сбежала от хозяев
В США сбежавшую домашнюю зебру вернули хозяевам на вертолёте
После девяти дней вольной жизни зебра по кличке Эд, ставшая интернет-мемом, была поймана в штате Теннесси. Как сообщил местный офис шерифа, для поимки животного пришлось задействовать вертолёт — зебру аккуратно транспортировали в специальном трейлере, подвешенном на тросах.
В США сбежавшую домашнюю зебру вернули хозяевам на вертолёте. Видео © Х / Jaxie Pidgeon
История побега началась 1 июня. За время своих приключений зебра превратилась в звезду соцсетей: пользователи создавали вирусные мемы, где зебра Эд завтракала вафлями в закусочной и «голосовала» на обочине.
Ранее поймали беглого «русского» кенгуру по кличке Сидней. Ради выхода на волю он перемахнул естественный барьер из камней и веток в Ростовском зоопарке. Во время своего путешествия животное успело встретиться с рыбаками.
Обложка © Х / Jaxie Pidgeon