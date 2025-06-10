Госдума может признать логотип Renault фашистской символикой
Депутат Шеремет предложил приравнять логотип Renault к нацистской символике
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Депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет внёс предложение приравнять логотип автоконцерна Renault к фашистской символике, если компания начнёт производить БПЛА на Украине. Слова чиновника приводит РИА «Новости».
«Предлагаю, в случае начала производства беспилотников на Украине, приравняв логотип Renault к запрещённой фашистской символике, что станет своего рода блоком для автоконцерна на работу в России», — сказал парламентарий.
Ранее стало известно, что французский концерн Renault планирует заняться производством беспилотников на украинской территории. В Госдуме сообщили, если компания откроет завод по производству беспилотников на Украине, Россия получит право нанести удар по этому объекту. Такое предприятие станет законной целью для удара.