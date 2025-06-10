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10 июня, 03:59

План «Ковёр» введён в аэропортах Ижевска и Кирова

Самолёт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BigTunaOnline

Самолёт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BigTunaOnline

В аэропортах Ижевска и Кирова ввели ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временные ограничения на их приём и выпуск введены в аэропортах: Ижевск; Киров», — говорится в сообщении ведомства.

Там также уточнили, что в воздушной гавани Саратова (Гагарин) сняли ограничения. Они вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских самолётов.

Самарский и Тамбовский аэропорты вновь открыты для полётов
Самарский и Тамбовский аэропорты вновь открыты для полётов

Ранее Росавиация ввела временные ограничения на приём и выпуск самолётов в аэропорту Нижнекамска. План «Ковёр» также ввели в аэропорту Пулково Санкт-Петербурга. В Ленинградской области был уничтожен один беспилотник ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Артём Гапоненко
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