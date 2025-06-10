План «Ковёр» введён в аэропортах Ижевска и Кирова

В аэропортах Ижевска и Кирова ввели ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временные ограничения на их приём и выпуск введены в аэропортах: Ижевск; Киров», — говорится в сообщении ведомства.