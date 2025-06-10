План «Ковёр» введён в аэропортах Ижевска и Кирова
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В аэропортах Ижевска и Кирова ввели ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временные ограничения на их приём и выпуск введены в аэропортах: Ижевск; Киров», — говорится в сообщении ведомства.
Там также уточнили, что в воздушной гавани Саратова (Гагарин) сняли ограничения. Они вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских самолётов.
Ранее Росавиация ввела временные ограничения на приём и выпуск самолётов в аэропорту Нижнекамска. План «Ковёр» также ввели в аэропорту Пулково Санкт-Петербурга. В Ленинградской области был уничтожен один беспилотник ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.