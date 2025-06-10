Мэр Нижнекамска Беляев: В результате атаки ВСУ никто не пострадал

Сегодня утром в небе над Нижнекамском система ПВО перехватила и уничтожила несколько беспилотников. Мэр города Радмир Беляев сообщил, что все службы сработали оперативно, обеспечив безопасность жителей.

«Пострадавших и разрушений нет. Технологический процесс предприятий не нарушен», — написал он в своём телеграм-канале.

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