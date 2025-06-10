Аэропорт Нижнекамска снова закрыли для полётов

В аэропорту Нижнекамска снова введены ограничения на прилет и вылет, сообщает Росавиация.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнекамск (Бегишево; код ИКАО: UWKE). Для обеспечения безопасности полетов воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы», — говорится в сообщении.