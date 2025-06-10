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Регион
10 июня, 08:36

Аэропорт Нижнекамска снова закрыли для полётов

Обложка © VK / Международный аэропорт Нижнекамск (Бегишево) / Рустем Кадыров

Обложка © VK / Международный аэропорт Нижнекамск (Бегишево) / Рустем Кадыров

В аэропорту Нижнекамска снова введены ограничения на прилет и вылет, сообщает Росавиация.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнекамск (Бегишево; код ИКАО: UWKE). Для обеспечения безопасности полетов воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы», — говорится в сообщении.

Мэр Нижнекамска Беляев: В результате атаки ВСУ никто не пострадал
Мэр Нижнекамска Беляев: В результате атаки ВСУ никто не пострадал

Напомним, что ограничения в аэропорту Нижнекамска уже вводились минувшей ночью из-за угрозы атаки беспилотников, там раздалась серия взрывов. На видео попал момент уничтожения украинского дрона в районе города.

Александра Вишнякова
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