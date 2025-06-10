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Регион
10 июня, 09:57

В Кремле сообщили о регулярных контактах с Вашингтоном

Песков: Постоянные контакты с Вашингтоном помогают лучше понимать друг друга

Кремль в Москве. Обложка © Life.ru

Кремль в Москве. Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам, что Москва и Вашингтон поддерживают постоянные контакты. Это способствует лучшему пониманию друг друга и продвижению в переговорах.

Песков прокомментировал слухи, что президент США Дональд Трамп может выйти из процесса урегулирования ситуации в Украине. На вопрос о возможности обсуждения этого вопроса с Белым домом пресс-секретарь главы государства ответил, что Кремль поддерживает рабочие контакты с Вашингтоном.

«У нас есть рабочие контакты с Вашингтоном, с представителями команды Трампа. И при необходимости президенты сами осуществляют прямые контакты и обсуждают насущные вопросы. Это то, что происходит сейчас постоянно. Это помогает нам обеспечивать понимание позиций друг друга и двигаться вперед», — отреагировал представитель Кремля.

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Ранее Песков сообщал, что президент России Владимир Путин пообщался с американским коллегой. Беседа шла 1 час 10 минут. По его словам, президенты обсудили много сущностных и важных вопросов.

Александр Юнашев
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