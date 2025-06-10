В Кремле сообщили о регулярных контактах с Вашингтоном

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам, что Москва и Вашингтон поддерживают постоянные контакты. Это способствует лучшему пониманию друг друга и продвижению в переговорах.

Песков прокомментировал слухи, что президент США Дональд Трамп может выйти из процесса урегулирования ситуации в Украине. На вопрос о возможности обсуждения этого вопроса с Белым домом пресс-секретарь главы государства ответил, что Кремль поддерживает рабочие контакты с Вашингтоном.