ФНС заблокировала счета бывшего издателя «Медузы»* Красильщика из-за долга

Блокировка вызвана непогашенной задолженностью в размере всего 138 рублей 60 копеек. Решение о заморозке счетов приняла налоговая инспекция № 10 по Москве. У Красильщика нет других долгов.

Красильщик ранее заявлял, что не собирается возвращаться в Россию. Тем не менее у него осталось действующее ИП в РФ, связанное с творческой деятельностью, PR и издательством книг.