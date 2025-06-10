ФНС заблокировала счета бывшего издателя «Медузы»* Красильщика из-за долга
Илья Красильщик. Обложка © VK / Илья Красильщик
Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета бывшего издателя «Медузы»* Ильи Красильщика. Об этом сообщает «Постньюс».
Блокировка вызвана непогашенной задолженностью в размере всего 138 рублей 60 копеек. Решение о заморозке счетов приняла налоговая инспекция № 10 по Москве. У Красильщика нет других долгов.
Красильщик покинул Россию весной 2022 года. В июле МВД объявило его в розыск, а в марте 2023 года суд заочно арестовал медиаменеджера по делу о публичном распространении фейков о Вооружённых силах РФ. В июне того же года Красильщика заочно приговорили к восьми годам лишения свободы.
Красильщик ранее заявлял, что не собирается возвращаться в Россию. Тем не менее у него осталось действующее ИП в РФ, связанное с творческой деятельностью, PR и издательством книг.
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