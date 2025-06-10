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10 июня, 10:10

Рябков: Решить вопрос о ядерном топливе на Запорожской АЭС без США не получится

Обложка © Александр Полегенько/ТАСС

Обложка © Александр Полегенько/ТАСС

Вопрос об обращении с американским ядерным топливом на территории Запорожской АЭС невозможно решить без участия США. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Объективно без диалога с американской стороной прийти к какому-либо решению не получится — это очевидно», — подчеркнул он в беседе с журналистами 10 июня.

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Комментируя обращение главы «Росатома» Алексея Лихачёва к МАГАТЭ с предложением выступить посредником, Рябков напомнил, что Запорожская АЭС является российским объектом и находится под контролем специалистов «Росатома».

«Генеральный директор госкорпорации, насколько я понимаю, указал на целый ряд проблем, возникших в связи с тем, что в течение продолжительного времени на станции предпринимались попытки заменить российские топливные сборки на американские. Теперь перед нами встают в том числе и юридические вопросы, связанные с присутствием американского топлива на этом объекте», — отметил дипломат.

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Ранее и глава «Росатома» отмечал, что в будущем России и США потребуется обсудить судьбу американского ядерного топлива, находящегося на Запорожской АЭС. Он подчеркнул, что для начала таких переговоров необходимо политическое согласие.

Алексей Берковиц
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