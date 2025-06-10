«Позор на весь мир»: Захарова унизила Украину за брошенные на границе тела погибших солдат

Отказ украинской стороны забирать тела своих военнослужащих является позором для киевского режима и проявлением его бесчеловечности. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, выступая на Форуме будущего — 2050.

«Нет такой мировой религии, нет такой мировой традиции, нет такого опыта у человечества, чтобы не забирали своих воинов. Это позор на весь мир. Это страшная трагедия сегодняшнего человека, которого эта самая либеральная идеология довела до полного низвержения своего достоинства», — охарактеризовала Захарова сложившуюся ситуацию.