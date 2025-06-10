«Позор на весь мир»: Захарова унизила Украину за брошенные на границе тела погибших солдат
Захарова назвала отказ Украины забирать тела погибших позором на весь мир
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Отказ украинской стороны забирать тела своих военнослужащих является позором для киевского режима и проявлением его бесчеловечности. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, выступая на Форуме будущего — 2050.
«Нет такой мировой религии, нет такой мировой традиции, нет такого опыта у человечества, чтобы не забирали своих воинов. Это позор на весь мир. Это страшная трагедия сегодняшнего человека, которого эта самая либеральная идеология довела до полного низвержения своего достоинства», — охарактеризовала Захарова сложившуюся ситуацию.
Она также добавила, что подобные действия киевских властей ярко демонстрируют расчеловечивание украинской правящей верхушки. Захарова уверена, что данная ситуация лучше всего доказывает, как Незалежная относится «даже не к живым, а к мёртвым» гражданам.
Ранее Россия, достигнув договорённости в Стамбуле, выразила готовность передать Украине останки 6000 военнослужащих. Однако в назначенный день украинская сторона перенесла процедуру. По информации, тела погибших находятся в фурах на границе с 7 июня, но Незалежная не забирает их. Евгений Балицкий опубликовал списки с именами идентифицированных киевских военнослужащих.