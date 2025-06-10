Песков заявил о контактах между РФ и Украиной по передаче тел погибших солдат

Российская сторона уже несколько дней ждёт на границе с Украиной, чтобы передать тела военнослужащих ВСУ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что пока нет информации о том, сколько тел российских военных может передать в ответ Киев.