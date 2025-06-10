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Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
10 июня, 09:49

Песков заявил о контактах между РФ и Украиной по передаче тел погибших солдат

Российская сторона уже несколько дней ждёт на границе с Украиной, чтобы передать тела военнослужащих ВСУ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что пока нет информации о том, сколько тел российских военных может передать в ответ Киев.

«Нет окончательного понимания. Осуществляется контакт. Идёт составление цифр. Но как только будет окончательное понимание, тогда мы надеемся, что состоится этот обмен», — сказал Песков журналистам.

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Напомним, Россия в Стамбуле согласилась передать Незалежной останки 6000 военнослужащих. Но в назначенный день Украина внезапно сообщила о переносе процедуры. Тела всех этих мужчин украинская сторона не забирает, хотя останки в фурах стоят на границе с 7 июня. Глава Запорожской области Евгений Балицкий опубликовал уже несколько списков и с именами идентифицированных погибших украинских военнослужащих.

Обложка © Минобороны РФ

Александра Вишнякова
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