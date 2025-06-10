Уже на этой неделе официальный Киев может предпринять новые попытки диверсий в России, приурочив зло ко дню рождения Дональда Трампа. Таким прогнозом поделился украинский военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью YouТube-каналу UkrLife.

Напомним, что 14 июня президенту США исполнится 79 лет. Именно для него, по мнению Старикова, администрация Зеленского готовит очередной «кровавый сценарий». Эксперт убеждён, что в Киеве не довольны тем, как Трамп теряет интерес к украинской теме и всё больше погружается в вопросы противостояния с Европой. Сил на очередную эскалацию на фронте у ВСУ нет, а привлечь внимание Трампа как-то надо.