В СБУ проговорились о планах Зеленского устроить новые теракты ко дню рождения Трампа
Полковник СБУ Стариков: Киев готовится устроить теракты на день рождения Трампа
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Уже на этой неделе официальный Киев может предпринять новые попытки диверсий в России, приурочив зло ко дню рождения Дональда Трампа. Таким прогнозом поделился украинский военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью YouТube-каналу UkrLife.
Напомним, что 14 июня президенту США исполнится 79 лет. Именно для него, по мнению Старикова, администрация Зеленского готовит очередной «кровавый сценарий». Эксперт убеждён, что в Киеве не довольны тем, как Трамп теряет интерес к украинской теме и всё больше погружается в вопросы противостояния с Европой. Сил на очередную эскалацию на фронте у ВСУ нет, а привлечь внимание Трампа как-то надо.
«Впереди 14-е число, будет военный парад в Штатах, а у кого-то день рождения», - сказал Стариков, на слова которого обратили внимание наши коллеги из MK.ru.
К слову, самому Владимиру Зеленскому в последнее время доверяют не все дипломатические задачи, например, 3 июня в США отправился не он, а именно Андрей Ермак. Вероятно, они приняли во внимание прошлую поездку экс-юмориста в Вашингтон, окончившуюся скандалом в прямом эфире.