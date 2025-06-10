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10 июня, 11:53

В СБУ проговорились о планах Зеленского устроить новые теракты ко дню рождения Трампа

Полковник СБУ Стариков: Киев готовится устроить теракты на день рождения Трампа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Уже на этой неделе официальный Киев может предпринять новые попытки диверсий в России, приурочив зло ко дню рождения Дональда Трампа. Таким прогнозом поделился украинский военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью YouТube-каналу UkrLife.

Напомним, что 14 июня президенту США исполнится 79 лет. Именно для него, по мнению Старикова, администрация Зеленского готовит очередной «кровавый сценарий». Эксперт убеждён, что в Киеве не довольны тем, как Трамп теряет интерес к украинской теме и всё больше погружается в вопросы противостояния с Европой. Сил на очередную эскалацию на фронте у ВСУ нет, а привлечь внимание Трампа как-то надо.

«Впереди 14-е число, будет военный парад в Штатах, а у кого-то день рождения», - сказал Стариков, на слова которого обратили внимание наши коллеги из MK.ru.

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К слову, самому Владимиру Зеленскому в последнее время доверяют не все дипломатические задачи, например, 3 июня в США отправился не он, а именно Андрей Ермак. Вероятно, они приняли во внимание прошлую поездку экс-юмориста в Вашингтон, окончившуюся скандалом в прямом эфире.

Марина Фещенко
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