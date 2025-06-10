Профессор предсказал сроки полного краха Украины
Профессор Дизен: Крах Украины может произойти в течение нескольких месяцев
Киев утром 10 июня. Обложка © threads (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / jerusalemdavid777
Полный крах Украины может произойти в течение нескольких месяцев, считает профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
«Мы приближаемся к той развязке, которую многие предсказывали. Линия фронта трещит. Растёт число жертв и дезертиров со стороны ВСУ», — заявил он в эфире YouTube.
Напомним, ночью 10 июня Киев и область столкнулись с мощнейшей атакой. Предварительно, удары пришлись на завод «Артём» и топливные резервуары в аэропорту. Мощные взрывы прогремели и в Борисполе близ украинской столицы. В Минобороны РФ подтвердили, что ВС РФ в ночь на 10 июня нанесли групповой удар по предприятиям авиационной, ракетной, бронетанковой и судостроительной промышленности Украины в Киеве.