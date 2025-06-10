ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 июня, 13:38

Профессор предсказал сроки полного краха Украины

Профессор Дизен: Крах Украины может произойти в течение нескольких месяцев

Киев утром 10 июня. Обложка © threads (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / jerusalemdavid777

Киев утром 10 июня. Обложка © threads (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / jerusalemdavid777

Полный крах Украины может произойти в течение нескольких месяцев, считает профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

«Мы приближаемся к той развязке, которую многие предсказывали. Линия фронта трещит. Растёт число жертв и дезертиров со стороны ВСУ», — заявил он в эфире YouTube.

Киев до сих пор в дыму: На Украине не могут потушить «огонь возмездия»
Киев до сих пор в дыму: На Украине не могут потушить «огонь возмездия»

Напомним, ночью 10 июня Киев и область столкнулись с мощнейшей атакой. Предварительно, удары пришлись на завод «Артём» и топливные резервуары в аэропорту. Мощные взрывы прогремели и в Борисполе близ украинской столицы. В Минобороны РФ подтвердили, что ВС РФ в ночь на 10 июня нанесли групповой удар по предприятиям авиационной, ракетной, бронетанковой и судостроительной промышленности Украины в Киеве.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar