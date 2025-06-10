«Падкий на деньги»: Продюсер Дворцов назвал причину возвращения Меладзе
Продюсер Дворцов заявил, что Валерий Меладзе вернулся в Россию ради денег
Валерий Меладзе. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
Певец Валерий Меладзе, уехавший за границу, вернулся в Россию только ради денег. Из-за поездки в Москву исполнитель даже прервал гастроли за рубежом. По словам продюсера Сергея Дворцова, артист принял такое решение не просто так.
«Валерий Меладзе — падкий на деньги человек. Разумеется, он приехал подзаработать, потому что Россия раньше всегда его кормила», — высказался продюсер в разговоре с «Абзацем».
По мнению Дворцова, визит Меладзе в Россию может быть связан с его приближающимся 60-летием, которое певец захочет отметить в кругу семьи. Также продюсер не исключает, что целью поездки может быть выступление на частном мероприятии «для влиятельных персон», за которое исполнитель получит около пяти миллионов рублей.
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