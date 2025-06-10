«Падкий на деньги»: Продюсер Дворцов назвал причину возвращения Меладзе

Певец Валерий Меладзе, уехавший за границу, вернулся в Россию только ради денег. Из-за поездки в Москву исполнитель даже прервал гастроли за рубежом. По словам продюсера Сергея Дворцова, артист принял такое решение не просто так.

«Валерий Меладзе — падкий на деньги человек. Разумеется, он приехал подзаработать, потому что Россия раньше всегда его кормила», — высказался продюсер в разговоре с «Абзацем».