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10 июня, 14:16

Путин: Приверженность правде и преданность Родине служат опорой для России

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Главной опорой России являются приверженность правде и справедливости, любовь к детям, патриотизм и преданность Родине. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности страны в режиме видеоконференции.

«Традиционные ценности — это нравственные ориентиры, которые закладывались нашими предками в течение столетий. Они в основе нашей цивилизации и идентичности, служат опорой в жизни человека и семьи, формируют культуру, суверенное мировоззрение, устойчивое к попыткам навязать нам чужую волю», — сказал глава государства.

По его оценке, важной опорой для нашей страны является единство народов, милосердие и гуманизм, а также крепкая семья. Все эти пункты помогают гражданам добиваться в жизни не только личного благополучия, но и видеть успех всей страны, уверен Путин.

Путин на большом Совбезе поручил продвигать в мире российские культурные смыслы
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Напомним, что сегодняшнее заседание посвящено вопросам совершенствования государственной политики в области защиты традиционных духовно-нравственных ценностей. Президент подчеркнул, что данная тема имеет прямое отношение к обеспечению суверенитета России, решению демографических проблем и воспитанию молодёжи. В числе выступающих на заседании заявлены глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский, вице-премьер Татьяна Голикова, министр иностранных дел Сергей Лавров, руководитель СВР Сергей Нарышкин и губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Наталья Афонина
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