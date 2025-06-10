Путин: Приверженность правде и преданность Родине служат опорой для России

Главной опорой России являются приверженность правде и справедливости, любовь к детям, патриотизм и преданность Родине. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности страны в режиме видеоконференции.

«Традиционные ценности — это нравственные ориентиры, которые закладывались нашими предками в течение столетий. Они в основе нашей цивилизации и идентичности, служат опорой в жизни человека и семьи, формируют культуру, суверенное мировоззрение, устойчивое к попыткам навязать нам чужую волю», — сказал глава государства.

По его оценке, важной опорой для нашей страны является единство народов, милосердие и гуманизм, а также крепкая семья. Все эти пункты помогают гражданам добиваться в жизни не только личного благополучия, но и видеть успех всей страны, уверен Путин.