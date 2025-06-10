В Крыму ввели региональный режим ЧС из-за весенних заморозков
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dizzy_Studio
В Крыму ввели региональный режим ЧС из-за угрозы урожаю. Из-за заморозков, накрывших регион в апреле и мае, зоной природной ЧС признаны Судак, а также Белогорский, Нижнегорский, Красногвардейский и Первомайский районы. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Он поручил министерству сельского хозяйства Крыма выполнить первоочередные мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, а главам районных администраций – обеспечить выполнение этих мероприятий.
Напомним, что в апреле и мае 2025 года в ряде регионов России были зафиксированы аномальные заморозки: температура опускалась до минусовой, шёл снег. Всё это повлияло на урожай. Так, ранее в Воронежской области тоже был введён режим чрезвычайной ситуации регионального уровня из-за ущерба посевам. При этом аналитики предупреждали, что непогода в Крыму может привести к росту цен на фрукты и ягоды.