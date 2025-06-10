В Крыму ввели региональный режим ЧС из-за весенних заморозков

В Крыму ввели региональный режим ЧС из-за угрозы урожаю. Из-за заморозков, накрывших регион в апреле и мае, зоной природной ЧС признаны Судак, а также Белогорский, Нижнегорский, Красногвардейский и Первомайский районы. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.