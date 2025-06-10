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Регион
10 июня, 14:38

В Крыму ввели региональный режим ЧС из-за весенних заморозков

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dizzy_Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dizzy_Studio

В Крыму ввели региональный режим ЧС из-за угрозы урожаю. Из-за заморозков, накрывших регион в апреле и мае, зоной природной ЧС признаны Судак, а также Белогорский, Нижнегорский, Красногвардейский и Первомайский районы. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Он поручил министерству сельского хозяйства Крыма выполнить первоочередные мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, а главам районных администраций – обеспечить выполнение этих мероприятий.

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Напомним, что в апреле и мае 2025 года в ряде регионов России были зафиксированы аномальные заморозки: температура опускалась до минусовой, шёл снег. Всё это повлияло на урожай. Так, ранее в Воронежской области тоже был введён режим чрезвычайной ситуации регионального уровня из-за ущерба посевам. При этом аналитики предупреждали, что непогода в Крыму может привести к росту цен на фрукты и ягоды.

Александра Вишнякова
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