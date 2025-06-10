«Почему все эти восточноевропейцы коричневые?» Американский телеканал выдал кадры из Газы за Харьков

Американский телеканал Local 10 News показал в новостях репортаж про «обстрел» российскими войсками Харькова, использовав кадры из сектора Газы во время нанесения удара по беженцам израильской стороной. В сюжете толпа разбегается во время атаки, а кругом видны городские руины.

Американский телеканал выдал видео из Газы за Украину. Видео © local10.com

Судя по всему, американские журналисты очень хотели выставить Россию монстром, но подходящих кадров с обрушением жилых домов в Харькове и массовой гибелью мирного населения от рук российских военных не нашлось. Поэтому пришлось взять кадры из Газы, где подобных роликов масса. Впрочем, американские зрители быстро раскусили предприимчивых журналистов. Они заметили, что все пострадавшие почему-то выглядят как арабы, а «Харьков» стоит в пустыне с редкими островками зелени.

«Почему все эти восточноевропейцы коричневые и мусульмане?», – написал один из зрителей в комментарии к новости в YouTube.

«Я понятия не имел, что так много людей из Газы бежали в Украину», – пошутил другой американец..