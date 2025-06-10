Это будет неожиданно: Эксперт рассказал, когда по Украине полетит «Орешник»
Военный эксперт Дандыкин: «Орешник» применят на Украине, когда прикажет Путин
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Россия нанесёт удар по Украине с применением ракетного комплекса «Орешник», когда такое распоряжение отдаст президент РФ Владимир Путин. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандынкин, добавив, что атака будет неожиданной.
«Удар «Орешником» по Украине будет неожиданным. Когда решит Путин, тогда «Орешник» и полетит. На Украине осталось ещё много углублённых командных пунктов и предприятий, расположенных под землей. Кроме «Орешника» у России также есть неядерное оружие. Летняя кампания началась и продолжается», — напомнил эксперт в беседе с NEWS.ru.
Напомним, ВС РФ впервые запустили новейшую российскую баллистическую ракету «Орешник» по цели на Украине 21 ноября 2024 года. С тех пор о повторных применениях не сообщалось. При этом вопрос о необходимости применения этого оружия продолжает быть предметом дискуссии в обществе, а помощник президента РФ Владимир Мединский ранее заявил, что россияне настаивают на применении «Орешника» в качестве ответа на теракты киевского режима.