Самолёт с освобождёнными из плена ВСУ военными приземлился в Подмосковье

В подмосковном Чкаловском приземлился самолёт со второй группой российских военнослужащих, освобождённых из украинского плена. На борту находились молодые солдаты, не старше 25 лет, которые вернулись с подконтрольной Киеву территории. Об этом сообщает телеканал «Россия 1».

Напомним, что 2 июня в Турции прошёл второй раунд переговоров, где были достигнуты важные договорённости: обмен больных и тяжелораненых по принципу «всех на всех», а также обмен пленными в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена был установлен на уровне не менее 1000 человек.