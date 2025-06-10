Самолёт с освобождёнными из плена ВСУ военными приземлился в Подмосковье
Возвращённые из плена военнослужащие. Обложка © Telegram / Минобороны России
В подмосковном Чкаловском приземлился самолёт со второй группой российских военнослужащих, освобождённых из украинского плена. На борту находились молодые солдаты, не старше 25 лет, которые вернулись с подконтрольной Киеву территории. Об этом сообщает телеканал «Россия 1».
В рамках обмена, который стал возможен благодаря недавним переговорам между Россией и Украиной, Москва передала украинских военнопленных.
Напомним, что 2 июня в Турции прошёл второй раунд переговоров, где были достигнуты важные договорённости: обмен больных и тяжелораненых по принципу «всех на всех», а также обмен пленными в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена был установлен на уровне не менее 1000 человек.
Об освобождении из плена ВСУ второй группы российских военнослужащих Минобороны страны объявило во вторник, 10 июня. Позднее факт обмена подтвердил глава киевского режима Владимир Зеленский. Он также анонсировал третий раунд обмена пленными.