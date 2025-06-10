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10 июня, 19:43

Число жертв стрельбы в Граце выросло до 11 человек

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Spitzi-Foto

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Spitzi-Foto

В Граце один из пострадавших при стрельбе в школе скончался в больнице. Таким образом число жертв стрельбы возросло до 11 человек. Об этом рассказала университетская клиника, где лечат раненых, сообщает Sky News.

Врачи отметили, что ещё один взрослый раненый находится в критическом состоянии. Ранее сообщали о 28 пострадавших.

Стрелявший в гимназии в австрийском Граце оставил прощальное письмо
Стрелявший в гимназии в австрийском Граце оставил прощальное письмо

Глава МВД Австрии Герхард Карнер заявил, что стрельбу открыл бывший ученик этой школы, не завершивший обучение. По информации полиции, он вошёл в здание с двумя единицами огнестрельного оружия. Стрелял он по людям в двух классах, после чего покончил с собой. Возраст стрелка — 21 год. Следствие полагает, что он действовал в одиночку. Ранее он не попадал в поле зрения правоохранительных органов. В стране объявили трёхдневный общенациональный траур в память о погибших.

Лия Мурадьян
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