Число жертв стрельбы в Граце выросло до 11 человек

В Граце один из пострадавших при стрельбе в школе скончался в больнице. Таким образом число жертв стрельбы возросло до 11 человек. Об этом рассказала университетская клиника, где лечат раненых, сообщает Sky News.

Глава МВД Австрии Герхард Карнер заявил, что стрельбу открыл бывший ученик этой школы, не завершивший обучение. По информации полиции, он вошёл в здание с двумя единицами огнестрельного оружия. Стрелял он по людям в двух классах, после чего покончил с собой. Возраст стрелка — 21 год. Следствие полагает, что он действовал в одиночку. Ранее он не попадал в поле зрения правоохранительных органов. В стране объявили трёхдневный общенациональный траур в память о погибших.