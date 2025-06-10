Стрелявший в гимназии в австрийском Граце оставил прощальное письмо

В Австрии раскрылись новые детали о стрельбе в школе в Граца. Как сообщает Kronen Zeitung со ссылкой на осведомлённые источники, 21-летний нападавший оставил предсмертную записку у себя дома. Полиция уже изъяла документ при обыске, однако его содержание не разглашается.