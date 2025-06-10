Стрелявший в гимназии в австрийском Граце оставил прощальное письмо
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kagan Kaya
В Австрии раскрылись новые детали о стрельбе в школе в Граца. Как сообщает Kronen Zeitung со ссылкой на осведомлённые источники, 21-летний нападавший оставил предсмертную записку у себя дома. Полиция уже изъяла документ при обыске, однако его содержание не разглашается.
По данным издания, преступник, бывший ученик этой школы, покончил жизнь самоубийством на месте происшествия после атаки. На состоявшейся ранее пресс-конференции директор полиции Штирии Геральд Ортнер подтвердил эти сведения, отметив, что мотивы стрелка пока остаются неясными. Министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер добавил, что нападавший ранее не смог окончить данное учебное заведение.
Напомним, стрельба в Австрии произошла в федеральной гимназии BORG. Погибли 9 человек. Нападавшим оказался 22-летний выпускник школы. Он утверждал, что его там буллили. В стране объявили трёхдневный траур в связи с трагедией.