Только для курсантов и слушателей: Кимоно не появится на городских полицейских
МВД опровергло включение кимоно в форму для полицейских в России
Представление ИИ о полицейском в кимоно. Обложка © Life.ru / shedevrum.ai
Кимоно не войдёт в форму российских сотрудников полиции. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.
По её словам, некоторые СМИ неверно истолковали новое постановление об обновлениях в форменной одежде. Из-за этого появились ошибочные сообщения о внедрении кимоно в обмундирование правоохранительных органов.
Волк пояснила, что кимоно предназначены только для курсантов и слушателей образовательных организаций. Оно будет использоваться на занятиях по физподготовке и отработке боевых приёмов. По завершении срока носки одежда перейдёт в собственность.
«Призываю журналистов и блогеров вникать в содержание нормативных правовых актов, касающихся деятельности МВД России», — написала Ирина Волк.
Ранее Life.ru писал, что Госдума одобрила законопроект, который серьёзно повысит штрафы за отказ водителя остановиться по требованию полицейского. Теперь штраф вместо нынешних 500–800 рублей составит от 7 до 10 тысяч рублей. За повторное нарушение водителя могут лишить прав.