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10 июня, 21:13

Только для курсантов и слушателей: Кимоно не появится на городских полицейских

МВД опровергло включение кимоно в форму для полицейских в России

Представление ИИ о полицейском в кимоно. Обложка © Life.ru / shedevrum.ai

Представление ИИ о полицейском в кимоно. Обложка © Life.ru / shedevrum.ai

Кимоно не войдёт в форму российских сотрудников полиции. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.

По её словам, некоторые СМИ неверно истолковали новое постановление об обновлениях в форменной одежде. Из-за этого появились ошибочные сообщения о внедрении кимоно в обмундирование правоохранительных органов.

Волк пояснила, что кимоно предназначены только для курсантов и слушателей образовательных организаций. Оно будет использоваться на занятиях по физподготовке и отработке боевых приёмов. По завершении срока носки одежда перейдёт в собственность.

«Призываю журналистов и блогеров вникать в содержание нормативных правовых актов, касающихся деятельности МВД России»,написала Ирина Волк.

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Ранее Life.ru писал, что Госдума одобрила законопроект, который серьёзно повысит штрафы за отказ водителя остановиться по требованию полицейского. Теперь штраф вместо нынешних 500–800 рублей составит от 7 до 10 тысяч рублей. За повторное нарушение водителя могут лишить прав.

Лия Мурадьян
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