Только для курсантов и слушателей: Кимоно не появится на городских полицейских

Кимоно не войдёт в форму российских сотрудников полиции. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.

По её словам, некоторые СМИ неверно истолковали новое постановление об обновлениях в форменной одежде. Из-за этого появились ошибочные сообщения о внедрении кимоно в обмундирование правоохранительных органов.

Волк пояснила, что кимоно предназначены только для курсантов и слушателей образовательных организаций. Оно будет использоваться на занятиях по физподготовке и отработке боевых приёмов. По завершении срока носки одежда перейдёт в собственность.

«Призываю журналистов и блогеров вникать в содержание нормативных правовых актов, касающихся деятельности МВД России», — написала Ирина Волк.