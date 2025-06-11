Новый президент Румынии Дан заявил о возможности объединения с Молдавией
Никушор Дан. Обложка © Flickr / AUR Alianța pentru Unirea Românilor
Во время визита в Кишинёв новоизбранный румынский лидер Никушор Дан заявил о сохранении своей позиции сторонника объединения двух стран, но подчеркнул, что этот процесс возможен только при согласии большинства граждан Молдавии. В интервью молдавским СМИ Дан напомнил о парламентской резолюции 2018 года, принятой к 100-летию объединения Бессарабии с Румынией, которая подтверждает готовность Бухареста к такому шагу.
«Да, это очевидно, я унионист (сторонник объединения двух стран — Прим. Life.ru), но при этом уважаю суверенитет страны, которая называется Республика Молдова», — заявил он.
Визит Дана в Молдавию состоялся почти через месяц после его победы на президентских выборах в Румынии, где он получил 54,17% голосов во втором туре. Напомним, что премьер-министр Польши Дональд Туск одним из первых поздравил Дана с победой. К поздравлениям также присоединился президент Франции Эмманюэль Макрон.