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11 июня, 05:17

Новый президент Румынии Дан заявил о возможности объединения с Молдавией

Никушор Дан. Обложка © Flickr / AUR Alianța pentru Unirea Românilor

Никушор Дан. Обложка © Flickr / AUR Alianța pentru Unirea Românilor

Во время визита в Кишинёв новоизбранный румынский лидер Никушор Дан заявил о сохранении своей позиции сторонника объединения двух стран, но подчеркнул, что этот процесс возможен только при согласии большинства граждан Молдавии. В интервью молдавским СМИ Дан напомнил о парламентской резолюции 2018 года, принятой к 100-летию объединения Бессарабии с Румынией, которая подтверждает готовность Бухареста к такому шагу.

«Да, это очевидно, я унионист (сторонник объединения двух стран — Прим. Life.ru), но при этом уважаю суверенитет страны, которая называется Республика Молдова», — заявил он.

Экс-кандидат в президенты Румынии Джеорджеску заявил, что уходит из политики
Экс-кандидат в президенты Румынии Джеорджеску заявил, что уходит из политики

Визит Дана в Молдавию состоялся почти через месяц после его победы на президентских выборах в Румынии, где он получил 54,17% голосов во втором туре. Напомним, что премьер-министр Польши Дональд Туск одним из первых поздравил Дана с победой. К поздравлениям также присоединился президент Франции Эмманюэль Макрон.

Артём Гапоненко
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