Члены Социал-демократической партии Германии выступили за переговоры с Россией

Группа влиятельных членов Социал-демократической партии Германии (СДПГ), к которой принадлежит экс-канцлер Олаф Шольц, выступила с инициативой пересмотра текущего внешнеполитического курса в отношении России. Об этом сообщает издание Stern.

Социал-демократы подготовили программный документ под названием «Обеспечение мира в Европе через обороноспособность, контроль над вооружениями и взаимопонимание». В манифесте содержится призыв к кардинальному изменению подхода Берлина, включая необходимость связывания поддержки Киева с учётом законных интересов безопасности всех европейских государств, в том числе России.

Авторы документа настаивают, что после достижения прекращения огня следует предпринять сложные, но необходимые шаги по возобновлению диалога с Москвой.