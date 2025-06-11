Члены Социал-демократической партии Германии выступили за переговоры с Россией
Флаг Германии. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juan Garcia Hinojosa
Группа влиятельных членов Социал-демократической партии Германии (СДПГ), к которой принадлежит экс-канцлер Олаф Шольц, выступила с инициативой пересмотра текущего внешнеполитического курса в отношении России. Об этом сообщает издание Stern.
Социал-демократы подготовили программный документ под названием «Обеспечение мира в Европе через обороноспособность, контроль над вооружениями и взаимопонимание». В манифесте содержится призыв к кардинальному изменению подхода Берлина, включая необходимость связывания поддержки Киева с учётом законных интересов безопасности всех европейских государств, в том числе России.
Авторы документа настаивают, что после достижения прекращения огня следует предпринять сложные, но необходимые шаги по возобновлению диалога с Москвой.
Тем не менее, это очень контрастируют с недавними заявлениями действующего канцлера ФРГ. В конце мая после переговоров с Владимиром Зеленским Фридрих Мерц подтвердил готовность предоставлять Украине дальнобойные системы вооружения. В ответ заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что подобные действия делают Германию фактическим участником конфликта.