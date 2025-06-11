ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 июня, 04:44

Члены Социал-демократической партии Германии выступили за переговоры с Россией

Флаг Германии. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juan Garcia Hinojosa

Флаг Германии. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juan Garcia Hinojosa

Группа влиятельных членов Социал-демократической партии Германии (СДПГ), к которой принадлежит экс-канцлер Олаф Шольц, выступила с инициативой пересмотра текущего внешнеполитического курса в отношении России. Об этом сообщает издание Stern.

Социал-демократы подготовили программный документ под названием «Обеспечение мира в Европе через обороноспособность, контроль над вооружениями и взаимопонимание». В манифесте содержится призыв к кардинальному изменению подхода Берлина, включая необходимость связывания поддержки Киева с учётом законных интересов безопасности всех европейских государств, в том числе России.

Авторы документа настаивают, что после достижения прекращения огня следует предпринять сложные, но необходимые шаги по возобновлению диалога с Москвой.

«В зоне досягаемости»: Немцы вздрогнули, узнав о беззащитности перед русскими ракетами
«В зоне досягаемости»: Немцы вздрогнули, узнав о беззащитности перед русскими ракетами

Тем не менее, это очень контрастируют с недавними заявлениями действующего канцлера ФРГ. В конце мая после переговоров с Владимиром Зеленским Фридрих Мерц подтвердил готовность предоставлять Украине дальнобойные системы вооружения. В ответ заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что подобные действия делают Германию фактическим участником конфликта.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Германия
  • Россия
  • В мире
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar